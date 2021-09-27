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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:55

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Polis, öğretmen, hemşire ve memur maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergede ikramiyelerde de artış yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını duyurmuştu. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte yanıtı;

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne soruları milyonların gündeminde yer alıyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne soruları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını duyurmuştu. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" soruları son dönemde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA NE KADAR ETKİ EDECEK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşına 2022 yılında yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 artış yapılacak. Ayrıca 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam söz konusu olacak.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?
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