3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne soruları milyonların gündeminde yer alıyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne soruları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını duyurmuştu. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" soruları son dönemde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.