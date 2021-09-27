Haydi Beşiktaş! Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupa 1'deki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'taki sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Beşiktaş'ın açıklanan kafilesinde ise Batshuayi kadroda yer alıyor. Peki, Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, yarın mı? Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar;

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, kritik mücadele öncesi 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Peki, Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İşte detaylar;