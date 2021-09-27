Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel’den Beşiktaş için şok sözler...

"9-0'LIK CAMBUUR MAÇI GİBİ OLACAK"

Ajax'ın Beşiktaş'ı rahat geçeceğini iddia eden Kappel, "Kısa ve net, Beşiktaş'ın şansı sıfır. İpler tamamen Ajax'ın elinde. Kime karşı 9-0 kazanmışlardı, Cambuur'a karşı mı? Bu da böyle bir maç olacak." ifadelerini kullandı.