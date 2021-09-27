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Giriş Tarihi: 27.9.2021 22:23 Son Güncelleme: 27.9.2021 22:38

Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel'den Beşiktaş için şok sözler...

Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel’den Beşiktaş için şok sözler...

Şampiyonlar Ligi 2. maçında sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Ajax'a konuk olacak. Bu maç öncesi ülkesi Hollanda basınına röportaj veren Altaylı Leandro Kappel, Beşiktaşlı taraftarları kızdıran açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Ajax'a konuk olacak. Süper Lig ekiplerinden Altay forması giyen Hollandalı forvet Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi ülkesi Hollanda basınında Beşiktaşlı taraftarları kızdıran açıklamalarda bulundu.

Altay'ın Hollandalı forveti Leandro Kappel, ESPN Hollanda'ya verdiği röportajda Ajax - Beşiktaş maçını değerlendirirken Siyah-beyazlı takım için çarpıcı ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİK!

Beşiktaş, Ajax karşısında sakatlıkları nedeniyle 11 futbolcusundan yararlanamayacak.

"9-0'LIK CAMBUUR MAÇI GİBİ OLACAK"

Ajax'ın Beşiktaş'ı rahat geçeceğini iddia eden Kappel, "Kısa ve net, Beşiktaş'ın şansı sıfır. İpler tamamen Ajax'ın elinde. Kime karşı 9-0 kazanmışlardı, Cambuur'a karşı mı? Bu da böyle bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Kappel, "Bize karşı oynadıkları takımla Amsterdam'a gerçekten gelemezsiniz. Ajax erken bir gol bulursa canavarca bir skor ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eksiklerine dikkat çeken Hollandalı futbolcu, "Birçok önemli oyuncularından yoksunlar. 13 sakatları mı vardı? Ajax çok iyi, Beşiktaş'ın şansı yok. İki merkez defans oyuncusu oldukça yavaş. Ön tarafta da özel bir şey yok." şeklinde konuştu.

Leandro Kappel, Altay'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği lig maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

Son 4 sezondur İzmir ekibinin formasını giyen Leandro Kappel, 98 maçta 22 gol attı ve 17 asist kaydetti.

Ajax altyapısında yetişen 31 yaşındaki Hollandalı forvet, 2016-2018 yılları arasında ise Denizlispor forması giydi.

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Ajax maçı öncesi taraftarı kızdıracak açıklama! Altaylı Kappel'den Beşiktaş için şok sözler...
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