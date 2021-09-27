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Giriş Tarihi: 27.9.2021 17:24 Son Güncelleme: 27.9.2021 17:33

Ajax teknik direktörü açıkladı! "Beşiktaş'ta çekindiğim oyuncu..."

Ajax teknik direktörü açıkladı! Beşiktaş’ta çekindiğim oyuncu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, 28 Eylül Salı akşamı saat 19.45'te zorlu Ajax deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag, Beşiktaş'ta en çok çekindiği oyuncuyu açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım konumunda yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne Vodafone Park'ta oynanan Borussia Dortmund maçıyla başlayan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Grubun ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak temsilcimiz, yarın akşam Amsterdam Arena'da zorlu bir mücadeleye çıkacak. Beşiktaş'ın 11 eksiğinin bulunması, Ajax karşısında temsilcimizi dezavantajlı bir konuma düşürüyor.

Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Erik Ten Hag, Beşiktaş karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu. Erik Ten Hag, Beşiktaş'ta en çok çekindiği oyuncuyu açıkladı.

İşte Erik Ten Hag'ın açıklamaları...

Beşiktaş belki şu an grupta zayıf bir takım gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz. Bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu yarın sahada olacak. O isim de Batshuayi.

Ajax'lı futbolcu Daley Blind ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın her zaman özel olduğunu vurgulayarak, yarın stadyumda oluşacak havayı merak ettiğini aktardı.

Blind, "Bence iyi yoldayız ve turnuvada güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Her maçı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerek. İyi yerlere gelebiliriz. Daha fazlasını yapabiliriz. Çok çalışmamız gerekiyor. Böylelikle kendimizi daha fazla güçlendirebiliriz." şeklinde konuştu.

Ajax takımı, basın toplantısının ardından stadın yakınında bulunan bir sahada son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Ajax teknik direktörü açıkladı! "Beşiktaş'ta çekindiğim oyuncu..."
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