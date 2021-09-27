Ajax teknik direktörü açıkladı! "Beşiktaş'ta çekindiğim oyuncu..."

İşte Erik Ten Hag'ın açıklamaları...

Beşiktaş belki şu an grupta zayıf bir takım gibi görünüyor ama Şampiyonlar Ligi maçları kolay değil. Çok sakatları var ama kendilerine güveniyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz. Bence Beşiktaş'ın en önemli futbolcusu yarın sahada olacak. O isim de Batshuayi.