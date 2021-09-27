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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:30

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM tarafından belirtilen tarihte 81 ildeki 90 merkezde tamamlandı. Adaylara sayısal ve sözel testlerden olmak üzere toplamda 100 soru sorulmuş olup ÖSYM 2021 takvimine göre ise ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak. 2021 ALES sonuçları Ekim ayında adayların erişimine açılacak.

ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından 19 Eylül tarihinde düzenlendi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından ise ALES sonuçları adayların erişimine açılacak. Öte yandan; ALES puanları 5 yıl süreyle geçerli olacak olup ALES sınav sonuçları adayların T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. 2021 ALES sonuçları için gözler ÖSYM'de!

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın son ALES başvuruları 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

Sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları hangi gün ve ayın kaçında açıklanacak?
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