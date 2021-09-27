Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son dakika 27 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (Canlı altın fiyatları A Para)
Giriş Tarihi: 27.9.2021 18:40 Son Güncelleme: 27.9.2021 18:41

Altın fiyatları son dakika 27 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (Canlı altın fiyatları A Para)

Altın fiyatları son dakika 27 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatları A Para

Altın fiyatları, serbest piyasaların ilk işlem günü geride kalırken son dakika dalgalanması yaşıyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 500 TL'yi gördü. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da yükseliş trendine girdi. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, şu an kaç lira oldu? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 27 Eylül 2021 Pazartesi...

Altın fiyatları, serbest piyasaların ilk işlem gününe hareketli girdi. Eylül ayının sonu itibarı ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları sık sık son dakika hareketliliği yaşıyor. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu noktada, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (27 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.300,00
  • Satış: 3.350,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.268,00
  • Satış: 3.316,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 496,96
  • Satış: 497,03

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 808,00
  • Satış: 818,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.617,00
  • Satış: 1.636,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.184,65
  • Satış: 3.247,36

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 448,95
  • Satış: 466,31

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika 27 Eylül 2021: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? (Canlı altın fiyatları A Para)
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