Son dakika haberler... Altın fiyatları bir süredir yaşadığı durgunluğunu bozdu. Son dönemde grafiğinde yaşadığı yukarı yönlü hareketle dikkatleri üzerine çeken sarı metal bu kapsamda binlerce kişi tarafından "27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gündeme geliyor. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı yeniden 500 TL'nin üzerine çıktı. Peki, Altın düşecek mi, yükselmeye devam mı edecek? İşte tüm gelişmeler...