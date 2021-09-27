Son dakika haberler... Altın fiyatları bir süredir yaşadığı durgunluğunu bozdu. Son dönemde grafiğinde yaşadığı yukarı yönlü hareketle dikkatleri üzerine çeken sarı metal bu kapsamda binlerce kişi tarafından "27 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla gündeme geliyor. Sabah saatlerinde gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı yeniden 500 TL'nin üzerine çıktı. Peki, Altın düşecek mi, yükselmeye devam mı edecek? İşte tüm gelişmeler...
Altın fiyatları ne kadar oldu sorusuyla piyasalardaki güncel rakamlar araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN FİYATLARI
CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN FİYATI
CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
YARIM ALTIN FİYATLARI
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ