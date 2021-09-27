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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:38

Bankaların güncel faiz oranları açıklandı! 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel faiz oranları açıklandı! 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel kredi faiz oranları, çeşitli ihtiyaçları nedeniyle gerekli duydukları tutarlara en uygun ve düşük faizli kampanyaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankalar müşterilerine sundukları düşük faizli kredi faiz oranları içeren kampanyaları ile büyük ilgi görüyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketler sunmuş ve talebi arttırmıştı. İşte 2021 bankaların güncel kredi faiz oranları…

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların düşük faizli kredi kampanyalarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde pandemi nedeniyle bir süre kredi faiz oranlarında önemli bir düşüş görülürken ihtiyaç ve alınacak kredi miktarına göre de durum değişebiliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi gibi farklı kategorilerde kredi imkanı veren bankaların kredi faiz oranları da netlik kazandı. İşte, 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank bankaların verdiği krediler ile kredi faiz oranları...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankaların güncel faiz oranları açıklandı! 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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