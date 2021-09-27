Bankaların güncel faiz oranları açıklandı! 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların düşük faizli kredi kampanyalarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde pandemi nedeniyle bir süre kredi faiz oranlarında önemli bir düşüş görülürken ihtiyaç ve alınacak kredi miktarına göre de durum değişebiliyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi gibi farklı kategorilerde kredi imkanı veren bankaların kredi faiz oranları da netlik kazandı. İşte, 2021 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank bankaların verdiği krediler ile kredi faiz oranları...