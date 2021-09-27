Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Rize’yi Okaka ile yıktı
Giriş Tarihi: 27.9.2021

Başakşehir Rize’yi Okaka ile yıktı

Başakşehir Rize’yi Okaka ile yıktı

Turuncu-lacivertliler, evindeki maçta Karadeniz ekibini İtalyan santrforunun yaptığı hat-trick ile farklı mağlup etti

SÜPER Lig'e iyi başlayamayan iki ekibin mücadelesinde Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini Stefano Okaka kaydetti. İtalyan yıldızın özellikle 3. golündeki yarım vole vuruşu çok şıktı. Daha önce oynadığı altı maçta 5 yenilgisi olan ve sadece F.Bahçe'yi 2-0'lık skorla deviren Başakşehir, 3-0'lık skorla ikinci galibiyetine imza attı. Tek puanlı Rizespor ise yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile de gülemeyip ligin dibinde kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
İstanbul'da 15 bin konut satılacak! 60 ay vade sıfır faiz imkanı
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Kim Min-Jae...
Üniversiteler kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı? İşte detaylar
Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia
Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
Altın fiyatları sınıra dayandı! İslam Memiş son dakika altın yorumu yaptı: Altın için yükseliş sürecek mi?
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: Bu desteğin sona ermesi gerekiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Rize’yi Okaka ile yıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA