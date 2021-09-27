Başakşehir Rize’yi Okaka ile yıktı

Turuncu-lacivertliler, evindeki maçta Karadeniz ekibini İtalyan santrforunun yaptığı hat-trick ile farklı mağlup etti
SÜPER Lig'e iyi başlayamayan iki ekibin mücadelesinde Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini Stefano Okaka kaydetti. İtalyanyıldızın özellikle 3. golündekiyarım vole vuruşu çok şıktı. Daha önce oynadığı altı maçta 5 yenilgisi olan ve sadece F.Bahçe'yi 2-0'lık skorla deviren Başakşehir, 3-0'lık skorla ikinci galibiyetine imza attı. Tek puanlı Rizespor ise yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile de gülemeyip ligin dibinde kaldı.