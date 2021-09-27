BİM aktüel ürünlerde dev Salı ve Cuma indirimleri başlıyor! BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. BİM aktüel ürünler bu hafta Salı ve Cuma günleri indirimli olacak şekilde tüketicilerin hizmetine sunulacak. Bu hafta; kozmetik ve bakım ürünlerinde indirim yer alacak olup öte yandan banyo ve temizlik ürünlerinde de büyük çeşitlilik, tüketicileri bekliyor olacak. İşte BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu tam listesi.
Haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. Yeni haftada BİM aktüel ürünlerde katlanır akıllı koşu bandı, egzersiz aleti, barfiks çubuğu, sporcu ağrı bandı, fitness eldiveni, boks torbası, dumbell seti, el ve ayak bilek ağırlıkları gibi spor aletlerine yönelik çeşitlilik ve indirimler dikkatleri çekiyor. Bu başlık altından; BİM 28 Eylül-1 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 EYLÜL – 1 EKİM 2021
BİM aktüel ürünler tam listesi şu şekilde;