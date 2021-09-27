Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB ile Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 27.9.2021 23:05 Son Güncelleme: 27.9.2021 23:05

Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB ile Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı!

Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB ile Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı!

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayının sonlarına gelinirken İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi, 2021 İOKBS, geçtiğimiz haftalarda yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği sınavın sonuçları merak konusu oldu. Bu doğrultuda, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, bursluluk sınavı sorgulama ekranı ve sonuç tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, 2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, MEB 2021 İOKBS sonuçları sorgulama ekranı ve diğer bilgiler

İOKBS olarak da bilinen 2021 Bursluluk Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda tek oturumla yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına öğrencilerin yoğun bir katılım gerçekleşti. Eylül ayının sonlarına gelinirken İOKBS sonuçları için bekleyiş de sürüyor. Zira, MEB'in bursluluk sınavı sonuçları için verdiği tarih geldi çattı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | MEB SORGULAMA 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İOKBS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

İşte, MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar;

İOKBS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021 Bursluluk Sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Bakanlık, İOKBS sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB ile Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı!
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