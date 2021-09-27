Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Eylül 2021 Salı
Giriş Tarihi: 28.9.2021 06:23

Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Eylül 2021 Salı

Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Eylül 2021 Salı

Altın fiyatları canlı rakamlar sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sık sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Özellikle Eylül ayının sonlarına doğru hareketli bir grafik çizen sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken 28 Eylül Salı bugün 22 ayar bilezik 448 liradan işlem görüyor, gram altın ise 496 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından, güncel ve canlı altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış verilerini görebilirsiniz.

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili rakamlar merak ediliyor. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amacıyla kullanılan sarı metal alış ve satış verileri araştırılırken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bugün canlı rakamlara göre; çeyrek altın 808 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 615 liradan işlem görmektedir. İşte altın fiyatları alış ve satış verileri 28 Eylül 2021 Salı.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,40

SATIŞ: 465,74

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.265,00

SATIŞ: 3.324,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.300,00

SATIŞ: 3.350,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.184,65

SATIŞ: 3.247,36

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,00

SATIŞ: 1.640,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 808,00

SATIŞ: 820,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 496,97

SATIŞ: 497,05

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Eylül 2021 Salı
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