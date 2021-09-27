Ders süreleri değişti mi, kaç dakika oldu? Ders saatleri kısaltıldı mı? Bu yıl dersler 30 dakika mı olacak?

Okulların yüz yüze eğitim formatıyla açılmasının ardından veliler, öğrenciler ve eğitimciler Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında önlemlerini aldı. Okulların online eğitime geçme ihtimali merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı bunun söz konusu olmadığını, ders saatlerinin ve günlerinin düzenleneceğini duyurdu. Açıklamayla ilgili araştırılan veli ve öğrenciler ders süreleri değişti mi, ders saatleri kısaltıldı mı, kaç dakika oldu sorularının yanıtı haberimizde. Bu yıl dersler 30 dakika mı olacak? İşte son açıklamalar.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Okulların kapanması ve yüz yüze eğitime ara verilmesi ihtimali, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla ortadan kaldırıldı. Bakanlıklar, eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için yüz yüze eğitimin sürdürüleceğini kesin bir biçimde ilan etti.
DERS SÜRELERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre okulların açık tutulması yönündeki karar değişmeyecek. Ancak eğitim süreleri ve günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gibi alternatiflerin Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Kabinede ayrıca Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığına da karar verilecek.
HANGİ İLLERDE DERSLER 30 DAKİKA?
Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı. İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi.
Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.
Ek olarak Bursa'da ders süreleri 5 dakika indirildi ve ders süresi 35 dakika oldu.
DERS SÜRELERİNİN KISALTILDIĞI İLLER!
HATAY (30 DAKİKA)
DİYARBAKIR (30 DAKİKA)
KIRIKKALE (30 DAKİKA)
BURSA (35 DAKİKA)