DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları bekleniyor. 2021 Dikey Geçiş Sınavı puanı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek isteyenler, "DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak?" diye araştırıyor. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu da bu konuyla ilgili incelemeler arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklamalar ve son durum haberimizde.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.