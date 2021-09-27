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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:50

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ile üniversiteye kayıt olmak için ek tercih sürecini bekleyenler, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, ek yerleştirme başvurusu hangi gün başlayacak diye merak ediyor. Üniversiteye YKS ve DGS ile ilk yerleştirmeler tamamlandı. Pek çok aday 2021 DGS puanıyla istediği bölüme yerleşirken, henüz yerleşemeyenler ise ikinci yerleştirme sürecini inceliyor. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

DGS yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları bekleniyor. 2021 Dikey Geçiş Sınavı puanı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek isteyenler, "DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak?" diye araştırıyor. DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu da bu konuyla ilgili incelemeler arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklamalar ve son durum haberimizde.

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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