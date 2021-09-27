Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Arıza ve bakım çalışması kaynaklı elektrik kesintileri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar bunun sebebini ve kesintinin ne kadar süreceğini araştırıyor. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla incelenen kesintiler, AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile öğreniliyor. İşte 27 eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri.

27 EYLÜL AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KADIKÖY

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAR