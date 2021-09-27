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Giriş Tarihi: 27.9.2021 09:27

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Güncel elektrik kesintileri, bulunduğu bölgede arıza ve kesinti yaşayan vatandaşların araştırmaları arasında yer alıyor. Anadolu ve Avrupa Yakası’nın çeşitli ilçelerinde bugün 9 saate ulaşan elektrik kesintisi yaşanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile 27 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerinden duyuruluyor. Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusunun yanıtı haberimizde.

Arıza ve bakım çalışması kaynaklı elektrik kesintileri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar bunun sebebini ve kesintinin ne kadar süreceğini araştırıyor. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla incelenen kesintiler, AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile öğreniliyor. İşte 27 eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri.

27 EYLÜL AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KADIKÖY

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAR

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ÖĞDÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAREM SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ

ÜSKÜDAR

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MENEKŞELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERYADİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SELVİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ŞAHİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HAZİRAN

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ORHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HANEDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HOŞGÖRÜ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

27 EYLÜL BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİAVCILAR

MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 27/09/2021 09:00:00 - 27/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

MERKEZ-LEVAZIM mah AKAR, KORU sk bölgelerinde 27/09/2021 10:00:00 - 27/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, YAY GEÇİDİ sk / KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk bölgelerinde 27/09/2021 10:00:00 - 27/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
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