Elektrikler ne zaman gelecek? 27 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

Arıza ve bakım çalışması kaynaklı elektrik kesintileri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar bunun sebebini ve kesintinin ne kadar süreceğini araştırıyor. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuyla incelenen kesintiler, AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile öğreniliyor. İşte 27 eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri.
27 EYLÜL AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
KADIKÖY
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAR
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÖNCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: ÖĞDÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALACAK - Sokak: HAREM SAHİL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: HAREM SAHİL YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: ÖĞDÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZ MAHMUT HÜDAYİ - Sokak: MEHMETPAŞA DEĞİRMENİ
ÜSKÜDAR
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MENEKŞELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: DERYADİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SELVİLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ŞAHİNLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HAZİRAN
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: KARADENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ORHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: ULUHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HANEDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZTÜRK - Sokak: HOŞGÖRÜ
27 EYLÜL BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİLERİAVCILAR
MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 27/09/2021 09:00:00 - 27/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
MERKEZ-LEVAZIM mah AKAR, KORU sk bölgelerinde 27/09/2021 10:00:00 - 27/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, YAY GEÇİDİ sk / KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk bölgelerinde 27/09/2021 10:00:00 - 27/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI