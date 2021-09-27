ATV’de EDHO yeni bölüm bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor ve yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Birçok dizi Eylül ayında ekranlara geri dönüş yaparken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz henüz başlamadı. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, her bölümü ile reytingleri alt üst ediyor. Ekim ayına yaklaşılırken EDHO ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, 199. sezon finalinde yaşananlar herkesi şoke etmişti. Bu doğrultuda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler...