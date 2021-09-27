Birçok dizi Eylül ayı itibarı ile ekranlara geri dönüş yaparken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) henüz başlamadı. ATV ekranlarının fenomen dizisi, yıllardır her bölümü ile reytingleri alt üst ediyor. Ekim ayına gelinirken EDHO ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Hatırlanacağı gibi, 199. sezon finalinde yaşananlar milyonları şoke etmişti. Bu yönde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve 200. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
İşte, EDHO yeni sezon hakkında son gelişmeler
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
Sevilen dizinin Ekim ayının ilk haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.