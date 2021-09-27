Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün ve şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üç puan için sahaya çıkıyor. Gruptaki ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Olympiakos'u devirerek üç puanı almak istiyor. Mücadeleye çok az bir süre kala, Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Olympiakos UEFA maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati belli oldu. Fenerbahçe'nin maçı 30 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 19.45'de başlayacak. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?

İşte, FB maçı hakkında son bilgiler