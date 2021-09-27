Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına zirveye esmek istiyor! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.9.2021 18:47 Son Güncelleme: 27.9.2021 19:23

Fırtına zirveye esmek istiyor! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu...

Fırtına zirveye esmek istiyor! Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu...

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Bordo-mavililer, maçı kazanması halinde haftayı lider kapatacak. Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo bu maçta forma giymiyor. Mücadele öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu...

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek ve maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan Bordo-Mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Koita, Gervinho, Salih, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK!

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti. Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

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Fırtına zirveye esmek istiyor! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu...
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