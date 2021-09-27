Fırtına zirveye esmek istiyor! Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu...

TRABZONSPOR İLE ALANYASPOR 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti. Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.