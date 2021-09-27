Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlik aşısı tuttu
Giriş Tarihi: 27.9.2021

Gençlik aşısı tuttu

Gençlik aşısı tuttu
Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hatay mücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıyla sahaya çıktı. Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.

TARTIŞILAN POZİSYON
Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Güney Koreli oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Abdulkadir Bitigen, 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!
Son dakika... Erman Toroğlu Galatasaray-Göztepe maçını yorumladı! "2 penaltı var, Göztepe'nin golü..."
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
İstanbul'da 15 bin konut satılacak! 60 ay vade sıfır faiz imkanı
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran penaltı pozisyonu! Kim Min-Jae...
Üniversiteler kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitiyor mu? 2021-2022 Üniversiteler tekrar kapanır mı? İşte detaylar
Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı için sürpriz iddia
Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
Altın fiyatları sınıra dayandı! İslam Memiş son dakika altın yorumu yaptı: Altın için yükseliş sürecek mi?
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi: Bu desteğin sona ermesi gerekiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlik aşısı tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA