Gençlik aşısı tuttu

Fenerbahçe, ilk 11 yaş ortalamasını düşürdü. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezona göre daha genç bir kadro ile boy gösterdi ve Altay maçında 26.9, Sivasspor karşılaşmasında 26.7, Başakşehir müsabakasında 25.5, Giresunspor maçında 27.1, Hataymücadelesinde ise 26 yaş ortalamasıylasahaya çıktı. Pereira'nın ekibinde gençlerin formu ise göz doldurdu. 24 yaşındaki Kim (8) ve 23 yaşındaki Szalai (7) dün 15 kritik atak uzaklaştırması yaparken, 23'lük Rossi de gol atmayı başardı. 21 yaşındaki Ferdi rakiplerinin ayağından iki kez top kaparken, 2'de 2'de dripling başarısı yakaladı.
TARTIŞILAN POZİSYON
Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, karşılaşmanın 26. dakikasında ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Güney Koreli oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı istedi. Hakem Abdulkadir Bitigen, 'devam' kararı verirken, VAR'dan da bir uyarı gelmedi.