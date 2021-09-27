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Giriş Tarihi: 27.9.2021 21:32 Son Güncelleme: 27.9.2021 21:32

Google’dan 23. Yaş doodle’ı! Popüler arama motoru Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? İşte tüm bilgiler

Google’dan 23. Yaş doodle’ı! Popüler arama motoru Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? İşte tüm bilgiler

Dünya çapında popülerliğe sahip arama motoru Google 23 yıldır online mecrada kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Bugün Google arama motoru anasayfasına giriş yapan kullanıcılar yeni bir doodle ile karşılaştı. Doğum günü pastası şeklindeki Doodle’a tıklayanlar Google’ın 23. yaşını kutladığını gördü ve Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Google 23. Yıl doodle’ı ve tüm detaylar.

Küresel olarak hizmet veren arama motoru Google 23. Yaşını arama ana sayfasına eklediği doğrum günü pastası şeklindeki doodle ile kutladı. 23 yıldır kullanıcılarına araştırmalarında yardımcı olan platforma ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? Sorularına cevap aramaya başladı.

GOOGLE NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, KİM TARAFINDAN KURULDU?

23. yaşını kutlayan Google ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.



CEO: Sundar Pichai (2 Eki 2015–) Trend

Kuruluş tarihi: 4 Eylül 1998, Menlo Park, Kaliforniya, ABD

Genel merkezi: Mountain View, Kaliforniya, ABD

Gelir: 181,7 milyar USD (2020)

Yan kuruluşları: YouTube, Fitbit, Firebase, AdMob, Kaggle...

Kurucuları: Larry Page, Sergey Brin

Üst kuruluşu: Alphabet



KAYNAK: Vikipedia

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Google’dan 23. Yaş doodle’ı! Popüler arama motoru Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? İşte tüm bilgiler
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