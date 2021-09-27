Karanlıktan aydınlığa

Ligde son 4 haftada sadece 2 puan alabilen Aslan, İzmir ekibi karşısında da ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Taraftar takımı bağrına bastı, kendine gelen Galatasaray, Halil ve Morutan ile skoru 2-1’e getirdi
KRİTİK MAÇTAKİ ZAFER SONRASI TARAFTAR İLE OYUNCULAR KUCAKLAŞTI
Son 32 yılın en kötü lig başlangıcına imza atan Galatasaray, 1-0 geridüşmesine rağmenGöztepe'yi ikinciyarının başında bulduğugollerle 2-1 yendi ve 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. İlk yarıda İrfan Can'ın kısa geri pasında Halil Dervişoğlu bencillik yapıp boş kaleye atacak Feghouli'ye pası vermedi ve dar açıdan şutu tercih edince İrfan Can'ı geçemedi. Bireysel hataları artık şaşırtmayan Luyindama'nın kaptırdığı topta Halil Akbunar'ın savunma arkasına kaçırdığı Cherif Ndiaye, Göztepe'yi öne geçirdi. Ndiaye'yi ceza sahası dışında karşılayan Muslera golü kurtarsa kırmızıyla atılacaktı. İkinci yarıya Diagne ile başlayan Galatasaray'ın futbol şansı yanındaydı. Uzaktan kaleyi deneyenHalil Dervişoğlu'nun şutunuİrfan Can elinden kaçırıncaskor eşitlendi. Cicaldau'nun Fernando'dan görmeye alıştığımız ters uzun topunu kontrol eden Morutan,iki rakibini ekarte edipiçeri girdi ve soluyla Aslan'akritik galibiyeti getirdi.
'TRANSFERİ KASTETMEDİM'
Kayserispor maçının ardından 1 Ocak vurgusu yapan Fatih Terim, bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu: "Transfer mesajı gibi algılanacağını düşünmedim. Takımımızın çoğunu tamamladık zaten. Ben transferi kastetmedim. Tam tersine ilerledikçedaha iyi oynayacağımızı vegelişim sağlayacağımızısöyledim."
İÇ SAHADA ÇİFTE YENİLGİ YASAK!
Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de iç sahada 203. maçına çıkan G.Saray, yenilgi serisine izin vermedi. Alanya'ya 1-0 mağlup olan G.Saray, dün kazanarak Fatih Terim yönetiminde iç sahada üst üste iki kez yenilmeme serisini sürdürdü.
KEREM: BİZ BU MAÇI ÇEVİRECEĞİZ DEDİK
HALİL DERVİŞOĞLU: "Kariyerimdeki ilginç gollerden biri. Önemli bir goldü. Bize moral verdi. Nasıl geldiğine değil, önemine bakalım. İkinci yarıya hırslı çıktık ve maçı döndürdük." BERKAN KUTLU: "Bence artık gençyaşlı terimlerini kullanmak doğru değil. Avrupa'da her yaştan futbolcu oynuyor. Biz de telaşa kapılmadık, coşkulu oynadık ve skoru yakaladık." KEREM AKTÜRKOĞLU: "Genç bir takımız, saha içi ve dışında uyum çok güzel. Yaşıt olduğumuz için bu sezon daha da iyi kaynaşıyoruz. 4 maçtır kazanamıyorduk. Talihsiz bir gol yedik. İçeride 'Biz bu maçı çevireceğiz' dedik. Ve kazandık."
KUNTZ TAKİPTE
A MilliTakım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kolları sıvadı. Alman hoca, yardımcısı Kenan Koçak ile önce Başakşehir- Rizespor, ardından da Galatasaray- Göztepe maçlarını tribünden takip ederek notlarını aldı.