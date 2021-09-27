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Giriş Tarihi: 27.9.2021 08:09

Kartal’ı Dortmund yüklemesi bitirdi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ı Dortmund yüklemesi bitirdi!

Beşiktaş’ta üst üste gelen sakatlıkların en büyük nedeni Şampiyonlar Ligi temposu... Siyah-Beyazlılar, karşılaşma öncesi kondisyon antrenmanlarının dozajını en üst seviyeye çekti. Takım rekor kırıp 115 km koştu ama 10 gün sonra sakatların sayısı 14’e yükseldi.

Beşiktaş'ta tam 14 oyuncu çeşitli sakatlıklar ve sorunlar yaşarken, siyah-beyazlılar kadro kurmakta zorlanıyor. Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'nin zemininin sıkıntılı olduğu belirtilse de sakatlıkların tek sebebi bu değil. 15 Eylül'de Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı.

ZEMİN DE EKLENİNCE…
10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Borussia Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu. Süper Lig'de ilk 4 hafta 107 km koşu mesafesi ortalamasıyla oynayan siyah- beyazlılar, Dortmund'a karşı 115 km koşarken 3 gün sonra Antalya karşısında da 112 km mesafe alarak ortalamasının üzerine çıktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 karşılaşmada yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu daha sakatlık yaşadı.

EN ÖNEMLI GERI DÖNÜŞ BATSHUAYİ
Kadro kurmakta zorlanan siyahbeyazlılara Michy Batshuayi'nin iyileşmesi teselli oldu. Altay maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Kenan Karaman da Ajax maçının kadrosuna alındı.

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Kartal’ı Dortmund yüklemesi bitirdi!
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