Kayseri, Giresun’da durdu

3-0’lık G.Saray galibiyeti ile büyük sükse yapan sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz’de 1 puanla yetinmek zorunda kaldı
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Giresunspor ile Kayserispor karşılıklı gollerin atıldığı maçta berabere kaldı. Ev sahibi, 15'te Doukara'nın şutunda direğe takıldı. 18. dakikada golü bulan ise Kayserispor oldu. Mensah'ın kullandığı köşe atışında meşin yuvarlağa kafa ile yükselen Attamah sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Giresunspor'un cevabı çok geçmeden geldi. 21. dakikada sağ kanattan hızla rakip ceza sahasına sokulan Zeki'nin pasında Diabate topu ağlara göndererek skora denge getirdi. Oyunun kalan bölümünü domine eden Giresunspor, ikinci golü bulamayınca mücadele 1-1 bitti.