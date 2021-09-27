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Giriş Tarihi: 27.9.2021 20:29

KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

Yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı 2021-2022 KYK burs başvuruları için gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Yeni kayıt olan öğrenciler ile beraber ara sınıf öğrencileri KYK burs başvuru tarihleri hakkında son bilgileri öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken KYK öğrenim kredisi geri ödemeli olarak veriliyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı, kimler alabilir ve başvuru işlemleri nasıl yapılır? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak ve bu yıl KYK bursu ne kadar? İşte, KYK burs başvuruları son gelişmeler

KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi, her yıl yüz binlerce öğrenciyi geri ödemesiz bir şekilde KYK bursu verilirken geri ödemeli olarak ise KYK öğrenim kredisi sağlanıyor. Ekim ayına yaklaşılırken KYK burs başvuruları başladı mı, işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

2021-2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? | KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama yapılacak. Bu sene de KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamındaki şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

İşte, KYK burs kredi başvurusu hakkında son gelişmeler

BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MI VERİLİYOR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması beklenyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?
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