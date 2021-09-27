KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi, her yıl yüz binlerce öğrenciyi geri ödemesiz bir şekilde KYK bursu verilirken geri ödemeli olarak ise KYK öğrenim kredisi sağlanıyor. Ekim ayına yaklaşılırken KYK burs başvuruları başladı mı, işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

2021-2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? | KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama yapılacak. Bu sene de KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamındaki şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

İşte, KYK burs kredi başvurusu hakkında son gelişmeler