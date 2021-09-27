Merkür retrosu hakkında araştırmalar başladı. Gökyüzü hareketlerinin incelenmesi ve astroloji severlerin yakından takip ettiği retro hareketlerinin burçlara etkileri de farklılık gösteriyor. İletişim gezegeni olarak bilinmesi sebebiyle retro hareketlerde gezegen hareketleri yavaşlar ve çeşitli iletişim sıkıntıları yaşanabilir. Her burç için farklı özellik ve anlam taşırken "Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir? Merkür retrosu ne zaman başladı ve ne zaman bitecek, etkileri nelerdir?" soruları da uzman isimler tarafından yanıt buldu.