O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta? O Ses Türkiye 2021 yayın tarihi ve jürisi belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezon Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yeni sezona hazırlanıyor. Programı takip edenlerin O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve saat kaçta sorularıyla incelediği program, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, O Ses Türkiye 2021 yayın tarihi ve jürisi belli oldu mu? İşte kanaldan programa dair yapılan son açıklama.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 yıldır ekranlarda yer alan müzik alanındaki yarışma programının hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kanaldan yapılan son açıklama ve yeni sezon fragmanı ile yayın tarihi ve jüri üyeleri izleyicilere duyuruldu. İşte detaylar.