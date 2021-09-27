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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:14 Son Güncelleme: 27.9.2021 11:14

Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen Sezer Öztürk, yol verme meselesi sebebiyle girdiği kavga sonucu gündem konusu oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırılır hale geldi. Eski futbolcu Öztürk, “Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?” sorusuyla araştırılıyor. İşte eski futbolcunun hayatı ve kariyeri hakkında detaylar.

Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Bayer Leverkusen gibi takımlarda yer alan eski futbolcu Sezer Öztürk hayatı ve kariyeri yönünden araştırılıyor. Almanya doğumlu Türk futbolcu, karıştığı kavga sebebiyle araştırmaların odağında yer alıyor. Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemi meşgul ediyor. İşte, Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı sorusuyla eski futbolcunun kariyeri hakkında detaylar ve hayatına ilişkin merak edilenler.

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyümüştür. Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başlamıştır.

SEZER ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyundadır ve orta sahada yer almaktadır.

Millî takım kariyeri

Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetmiştir.

Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almamıştır.

Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

SEZER ÖZTÜRK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yıllar Takım Maç (Gol)
2004-2006 Bayer Leverkusen 7 (0)
2005 → Beerschot (kiralık) 8 (1)
2006 Nürnberg 2 (0)
2006-2009 Manisaspor 76 (14)
2009-2011 Eskişehirspor 44 (9)
2011-2013 Fenerbahçe 15 (2)
2013-2015 Beşiktaş 0 (0)
2014-2015 → Başakşehir (kiralık) 8 (0)
2015 → Eskişehirspor (kiralık) 11 (3)
Toplam 171 (29)

Başarıları:

Manisaspor

1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13

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Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?
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