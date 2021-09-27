Sıfırcı Berisha

HATAYSPOR karşısında 76 dakika sahada kalan Mergim Berisha, istatistiklerde dibi gördü! Oyundan alınırken mutsuzluğu yüzüne yansıyan yıldız futbolcu, hiç şutatamazken, ikili mücadelede kazanamadı. Orta, dripling,top çalma gibi değerlerdede sıfır çeken futbolcu,yerini Serdar Dursun'abıraktı. Bu sezon toplamda 4 karşılaşmada görev yapan Berisha'nın sadece 1 asisti var.
F.BAHÇE'YE ZAJC ŞOKU! F.BAHÇE'NIN 2019 yılında transfer ettiği Miha Zajc'ın transfer taksitlerini ödemede geçtiğimiz yıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Hollanda basınından De Gelderlander Nieuws'un haberine göre; sarı-lacivertlileri Empoli kulübü olarak kandıranHollandalı bir araba şirketi, yaklaşık 832 bin Euro'luk taksidialdı. F.Bahçe yönetimi, İtalyan ekibinden taksit ödenmesi için mail gelince gerçeği anladı ve suç duyurusunda bulundu.