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Giriş Tarihi: 27.9.2021

Sıfırcı Berisha

Sıfırcı Berisha
HATAYSPOR karşısında 76 dakika sahada kalan Mergim Berisha, istatistiklerde dibi gördü! Oyundan alınırken mutsuzluğu yüzüne yansıyan yıldız futbolcu, hiç şut atamazken, ikili mücadele de kazanamadı. Orta, dripling, top çalma gibi değerlerde de sıfır çeken futbolcu, yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Bu sezon toplamda 4 karşılaşmada görev yapan Berisha'nın sadece 1 asisti var.

F.BAHÇE'YE ZAJC ŞOKU!
F.BAHÇE'NIN 2019 yılında transfer ettiği Miha Zajc'ın transfer taksitlerini ödemede geçtiğimiz yıl dolandırıldığı ortaya çıktı. Hollanda basınından De Gelderlander Nieuws'un haberine göre; sarı-lacivertlileri Empoli kulübü olarak kandıran Hollandalı bir araba şirketi, yaklaşık 832 bin Euro'luk taksidi aldı. F.Bahçe yönetimi, İtalyan ekibinden taksit ödenmesi için mail gelince gerçeği anladı ve suç duyurusunda bulundu.

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Sıfırcı Berisha
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