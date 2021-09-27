Halil, "santrforlar bencil olur ama o kadar da değil" pozisyonunda Feghouli'ye pas atmayıp kendisi dışarı vurdu. 8+3'te Marcao yokken G.Saray'ın, Alpaslan'ı ilk 11'de oynatması lazım. Halil'in bozuk olduğu bir günde iki yabancı golcüden biri oyuna girdiğinde bunu yapmazsanız iki oyuncu değiştirmek zorundasınız. Dün de öyle oldu. İrfan Can geleceği parlak bir kaleci ama dün Halil'in topu ellerinden kayıp giderken G.Saray'ı adeta komadan çıkardı…