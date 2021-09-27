Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi. Usta isimlerin gündeminde yediği ilk golde büyük bir hata yapan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim vardı. İşte son dakika haberinin detayları...
AHMET ÇAKAR - ŞANSALAN GÖRMEDİ, VAR UYUDU!
Galatasaray kazanmasaydı camiada çok kötü şeyler olabilirdi. Hele ilk devre G.Saray hiç oynamamış, Luyindama'nın kaptırdığı bir topla da golü yemişti. Devre arası Terim için her şey zordu. Islıklanan Luyindama'yı oyundan alsa bir dert, almasa bir dert, ama aldı. İkinci yarının kırılma noktası Göztepe kalecisi İrfan'ın yumurtladığı top! Eğer bu bir şampiyonluk maçı olsaydı İrfan töhmet altında kalırdı.
İlk yarıda ayağındaki topu Halil'in önüne bıraktı, gol olmadı. İkinci yarıda da sıradan bir şutu bacaklarının arasından kaleye aldı. Bu dakikadan sonra G.Saray iyi oynamaya başladı. Morutan harika bir gol attı. Slalom yaparak iki kişiyi geçti, üçüncü oyuncuyu geçer gibi yapıp köşeye bıraktı. Galatasaray kazanması gereken bir maçı kazandı ve sular şimdilik duruldu.
Hakem genelde iyi maç idare etti. Ama bir pozisyon var ki tartışılır. Bir korner atışında Göztepeli defans oyuncusu, ceza alanı içinde top havadayken koşan Galatasaraylı Alpaslan'ın suratına dirsek atıyor. Karar penaltı olmalıydı. En azından bir sarı kart ama hakem görmedi, VAR da davet etmedi.
BÜLENT TİMURLENK - GALATASARAY VE BARÇA
İlk yarı bittiğinde G.Saray hücumunda Kerem (11), Feghouli (10), Morutan (9) top kaybıyla oynuyordu ve soyunma odasına giderken kalelerinde gördükleri gol de Luyindama'nın top kaybı ve Muslera'nın pek anlamlı olmayan çıkışı sonrasında gelmişti. 4 maçlık galibiyet hasreti kadroyu fabrika ayarlarına döndürürken, Kayseri'deki farklı mağlubiyetin ardından taraftar önünde gevşeyen vidaları sıkılmış bir Terim takımı vardı sahada.
Lazio maçı sonrasında unuttukları önde baskıyı yaparken Göztepe ilk 10 dakikada rakip yarı sahayı göremedi. İştahlı oyun kilit ya da asist pasların isabetsizliğiyle birleşince yine pozisyon yaratamayan bir G.Saray karşısında Göztepe geçişleri ziyadesiyle iyi yaptı. İlk 45'te Berkan ile oyun
kurarken oyuncunun yetersizliğine Cicaldau'nun hayalet oyunu da eklenince tek net pozisyon İrfan Can'ın hatasından geldi.
Halil, "santrforlar bencil olur ama o kadar da değil" pozisyonunda Feghouli'ye pas atmayıp kendisi dışarı vurdu. 8+3'te Marcao yokken G.Saray'ın, Alpaslan'ı ilk 11'de oynatması lazım. Halil'in bozuk olduğu bir günde iki yabancı golcüden biri oyuna girdiğinde bunu yapmazsanız iki oyuncu değiştirmek zorundasınız. Dün de öyle oldu. İrfan Can geleceği parlak bir kaleci ama dün Halil'in topu ellerinden kayıp giderken G.Saray'ı adeta komadan çıkardı…
Ardından Morutan'ın solo performansı ve Nestor El Maestro'nun yerinde değişiklikleriyle son saniyeye kadar oyundan kopmayan ve beraberliği arayan Göztepe… G.Saray ve Barcelona'nın hikâyesi benzer. Ağır maliyetli oyuncularla yollarını ayıran, gençlerle yola çıkarken ayakları dolanan ve galibiyete hasret kalan takımlar(dı). Dün Barça o seriyi kırdığında G.Saray sahaya çıktı. Sezonun devamında bu hikâye değişmeyecek gibi.
Geçen sezona başlayan ideal 11'inden 9 farklı oyuncuyla yola çıkan G.Saray'ın emeklerken dizi çok kanayacak bu ligde.
LEVENT TÜZEMEN - TERİM'İN DİSİPLİNİNİ SORGULARIM!
PSV maçında Muslera ile başlayan bireysel hata Galatasaray'da alışkanlık haline gelmeye başladı. Alanya maçında Ömer Bayram, Kayseri'de Emre Kılınç, Göztepe maçında Luyindama yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın gol yemesine neden oldu.
Göztepe önünde kaleci İrfan'ın kısa düşen topunu yakalayan Halil yanındaki Feghouli'ye pas verip golü attırmıyor ve kendi vuruyorsa bu durum
egoistliğe dayalı bir disiplinsizliktir. Geçen sezon şampiyonluğa mal olan hatalar yapan Luyindama hâlâ başına buyruk oynuyorsa ve söz dinlemiyorsa disiplinsizliktir. Eğer bu bireysel hatalar önlenemiyorsa ben Fatih Terim'in disiplin anlayışını sorgularım.
Terim'in demek ki yapmış olduğunu düşündüğüm uyarılar bazı oyuncuların bir kulağından girip, diğerinden çıkıyor. Ayrıca Ndiaye'nin attığı gol öncesi Muslera'nın kalesini terk etmesi büyük hataydı. Çünkü Berkan rakibe yetişmişti. Galatasaray'ın geçen sezonki gücünden uzak görünen Göztepe önünde geriden gelip maçı çevirmesini abartmadan haftayı kurtarmak olarak görüyorum.
Galatasaraylı oyuncular belki çok koşuyor ama oyuna kalite koyamıyor. Genç oyuncular hızlı hücum etmek isterken telaş yapıyor. Galatasaray'ın ortak bir ritmi yok, pas isabeti dengesiz, oyun planlaması tamamen bireyselliğe kalıyor. Aanholt ve Cicaldau aklını kullanarak oynuyor. Halil
fizik olarak yetersiz kalıyor ve en ufak darbede düşüyor.
Ben Fatih Terim'in hayranlığını belirttiği Morutan'da attığı gole rağmen hâlâ fark yaratan bir hayranlık görmedim. Ayrıca Terim, Diagne'yi kafasından silmemeli ve gerektiğinde Halil ile birlikte kullanmalı. Diagne'nin pas duvar olması arkadaşlarının hücumda çoğalmasını sağlıyor.