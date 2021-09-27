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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:12 Son Güncelleme: 27.9.2021 11:22

Son dakika: Geçen sene Ronaldo'yu üzmüştü! Manchester United'a buluşuyorlar mı?

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo ve Varane gibi yıldızları kadrosuna katan Manchester United, Cumartesi günü oynadığı maçta Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. 90+3. dakikada penaltı kazanam Manchester United, Bruno Fernandes ile penaltı atışından yararlanamadı. Ronaldo, Manchester United taraftarı Ronaldo sahadayken Bruno Fernandes'in penaltıyı kullanmasını tepkiyle karşıladı. Ole Gunnar Solskjær ve Ronaldo için sürpriz bir iddia geldi.

Cristiano Ronaldo sahadayken Bruno Fernandes'in penaltıyı kullanması İngiltere'de tartışma konusu oldu. Ole Gunnar Solskjær'in takım içinde otoriteyi sağlayamadığı da konuşuluyor. Norveçi teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Ronaldo'yu hedef alarak '36 yaşında bir oyuncunun her maç oynama şansı yok.' demişti.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Juventus'ta Allegri ile anlaşamayan, takımın hedeflerinde problem olduğunu düşünen Ronaldo, İtalya'dan ayrılma kararı almıştı.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Manchester City'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo, Sir Alex Ferguson ile görüştükten sonra United'a imza atmıştı.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

RONALDO İLK KEZ SESSİZ KALDI

Manchester United ile oynadığı her resmi maçta gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, ilk kez Aston Villa maçında sessiz kaldı.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Newcastle United, ağlarına iki gol bırakan, Young Boys'a gol atan Ronaldo West Ham deplasmanında da filelerini sarsmayı bırakmıştı. Ronaldo, Aston Villa karşısında kazanılan son dakika penaltısını kullanmadı.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

RONALDO VARKEN PENALTIYI ATTI TARAFTARI KIZDIRDI

Takımın penaltıcısı Bruno Fernandes, topu Ronaldo'ya vermedi. Topu farklı şekilde dışarı vuran Bruno Fernandes, bu sezon Premier Lig'de takımının ilk kez yenilmesine neden oldu.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

SOLSKJAER ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE! 'RONALDO VARKEN...'

Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, Ada'da eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Elinde Ronaldo, Pogba, Varane, Cavani gibi yıldızlar olan Ole Gunnar Solskjær istenilen oyunu bir türlü oynatamıyor.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

ESKİ İNGİLİZ FUTBOLCUDAN SÜRPRİZ ÖNERİ! 'CONTE...'

Aston Villa ve İngiltere milli takımının eski oynucularından Gabby Agbonlahor, Solskjær'in Manchester United'ın başında istenileni veremeyeceğini daha tecrübeli bir teknik adamla yola devam edilmesi gerekltiğini söyledi.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Aston Villa ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig mücadelesini yorumlayan Agbonlahor, Solskjær ile yolların ayrılıp Conte'nin United'ın başına getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Antonio Conte, geçen sezon Inter'i şampiyon yapmış fakat daha sonra kulüp sahipleriyle yaşaıdğı sorunlar nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Cristiano Ronaldo, geçen sene Juventus'ta şampiyonluğu kaybettiği Conte ile İngiltere'de yeniden buluşabilir.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Conte ayrıca daha önce çalıştırdığı Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğunu da kazanmıştı.

Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Antonio Conte'nin kariyerinde bir İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, bir İngiltere Lig kupası şampiyonluğu, 4 İtalya şampiyonluğu var.

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