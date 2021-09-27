Son dakika: Geçen sene Ronaldo’yu üzmüştü! Manchester United’a buluşuyorlar mı?

Cristiano Ronaldo sahadayken Bruno Fernandes'in penaltıyı kullanması İngiltere'de tartışma konusu oldu. Ole Gunnar Solskjær'in takım içinde otoriteyi sağlayamadığı da konuşuluyor. Norveçi teknik adam daha önce yaptığı açıklamada Ronaldo'yu hedef alarak '36 yaşında bir oyuncunun her maç oynama şansı yok.' demişti.
Juventus'ta Allegri ile anlaşamayan, takımın hedeflerinde problem olduğunu düşünen Ronaldo, İtalya'dan ayrılma kararı almıştı.
Manchester City'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo, Sir Alex Ferguson ile görüştükten sonra United'a imza atmıştı.
RONALDO İLK KEZ SESSİZ KALDI
Manchester United ile oynadığı her resmi maçta gol atma başarısı gösteren Cristiano Ronaldo, ilk kez Aston Villa maçında sessiz kaldı.
Newcastle United, ağlarına iki gol bırakan, Young Boys'a gol atan Ronaldo West Ham deplasmanında da filelerini sarsmayı bırakmıştı. Ronaldo, Aston Villa karşısında kazanılan son dakika penaltısını kullanmadı.
RONALDO VARKEN PENALTIYI ATTI TARAFTARI KIZDIRDI
Takımın penaltıcısı Bruno Fernandes, topu Ronaldo'ya vermedi. Topu farklı şekilde dışarı vuran Bruno Fernandes, bu sezon Premier Lig'de takımının ilk kez yenilmesine neden oldu.
SOLSKJAER ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE! 'RONALDO VARKEN...'
Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjær, Ada'da eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
Elinde Ronaldo, Pogba, Varane, Cavani gibi yıldızlar olan Ole Gunnar Solskjær istenilen oyunu bir türlü oynatamıyor.
ESKİ İNGİLİZ FUTBOLCUDAN SÜRPRİZ ÖNERİ! 'CONTE...'
Aston Villa ve İngiltere milli takımının eski oynucularından Gabby Agbonlahor, Solskjær'in Manchester United'ın başında istenileni veremeyeceğini daha tecrübeli bir teknik adamla yola devam edilmesi gerekltiğini söyledi.
Aston Villa ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig mücadelesini yorumlayan Agbonlahor, Solskjær ile yolların ayrılıp Conte'nin United'ın başına getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Antonio Conte, geçen sezon Inter'i şampiyon yapmış fakat daha sonra kulüp sahipleriyle yaşaıdğı sorunlar nedeniyle görevinden ayrılmıştı.
Cristiano Ronaldo, geçen sene Juventus'ta şampiyonluğu kaybettiği Conte ile İngiltere'de yeniden buluşabilir.
Conte ayrıca daha önce çalıştırdığı Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğunu da kazanmıştı.
Antonio Conte'nin kariyerinde bir İngiltere Premier Lig şampiyonluğu, bir İngiltere Lig kupası şampiyonluğu, 4 İtalya şampiyonluğu var.