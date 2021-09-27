İki maçta da enteresan pozisyonlar oldu. Herkes kitaplara bakıyor. Ama kitapları artık öyle yazıyorlar ki kimse işin içinden çıkmasın diye. Öyle cümleler kullanıyorlar ki hakemi kurtarmak için 'öyle de verse olur, böyle de verse olur'a getiriyorlar. Üç hafta evvel penaltıda 'oyuncu ihlallerinde penaltı tekrar edilir' diye edilmedi. Yurt dışında da Fenerbahçe maçında edilmedi. Yusuf Namoğlu, MHK'nin başında iken şu anda IFAB başkanı olan İngiliz, Türkiye'de hakemlere ders vermeye geldi ve Yusuf bu soruyu ona sordu. Cevap ne mi oldu, adam Yusuf'un suratına baktıktan sonra hiçbir şey demeden konuşmaya devam etti.