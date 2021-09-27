Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül, Hatayspor-Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Usta isimler, Kim Min Jae'nin çok tartışılan penaltı pozisyonu ve teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandılar. İşte son dakika haberinin detayları...
ERMAN TOROĞLU - ORALARDA BİR ŞEYLER OLUYOR
İki maçı arka arkaya izleyince, iki tarafın da rakiplerini görünce hangisi daha iyi anlıyorsun... Fenerbahçe daha derli toplu, bütün futbolcular birbirine yardım ediyor. Oyundan düşen yok. Biri ufak bir hata yapıyorsa diğerleri kapatıyor. Galatasaray'da öyle değil. Kopuk kopuk oynuyorlar. Sahanın içinde idare edenler var. Birlikte hareket etmiyorlar.
Dün Fenerbahçe daha farklı kazanabilirdi. G.Saray'ın rakibi, F.Bahçe'ninkine göre kolay. Ama G.Saraylı taraftarlar son dakikalarda maç bitsin diye ıslık çalıyor. G.Saray'ın görüntüsü iyi değil. Toparlanırlar mı? O Fatih Terim'in işi. Göztepe kalecisi bir gol yedi. Biz çocukluğumuzda mahallede oynarken bu tarz gol yiyen kalecilere; kaleci folluk oldu, yani yumurtladı manasını kullanırdık. Bir kaleci iki ayağı açık olarak yerden gelen topu tutamaz. Ayağının birini bükse, elinden kaçırsa bile top dizine çarpmış olacaktı.
İki maçta da enteresan pozisyonlar oldu. Herkes kitaplara bakıyor. Ama kitapları artık öyle yazıyorlar ki kimse işin içinden çıkmasın diye. Öyle cümleler kullanıyorlar ki hakemi kurtarmak için 'öyle de verse olur, böyle de verse olur'a getiriyorlar. Üç hafta evvel penaltıda 'oyuncu ihlallerinde penaltı tekrar edilir' diye edilmedi. Yurt dışında da Fenerbahçe maçında edilmedi. Yusuf Namoğlu, MHK'nin başında iken şu anda IFAB başkanı olan İngiliz, Türkiye'de hakemlere ders vermeye geldi ve Yusuf bu soruyu ona sordu. Cevap ne mi oldu, adam Yusuf'un suratına baktıktan sonra hiçbir şey demeden konuşmaya devam etti.
Sistem bizde de kötü yürüyor, Avrupa'da daha az kötü yürüyor. Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti, 3-4 hakemi sezon başı küme düşürdü bu komite. Sonra itirazlar edildi ve bu hakemler VAR'a gönderildi. Sonra bu hakemler itiraz etti, koşanlara tekrar maç vermeye başladılar. Arkadaşlar, bir hakem kötüyse, düşürüyorsunuz. Sonra ne oluyor da tekrar alıyorsunuz. Aslında maç vermediğiniz veya düşürdüğünüz hakemlere VAR görevi vermek ne kadar doğru anlamak mümkün değil. Oralarda bir şeyler oluyor. Yakında ne olduğu çıkar meydana.
GÜRCAN BİLGİÇ - TIKIR-TIKIR!
İlk 11 açıklandığında 25 yaşın altında 7 oyuncu ile sahadaydı Fenerbahçe. Gustavo ile Valencia'nın yönetiminde koşan, mücadeleden sakınmayan, maçı yüzde yüz yaşayan genç bir kadro vardı sahada. 70'e kadar "tıkır- tıkır" işleyen sistemle oynadılar. Rakibe topu vermek, Pereira'nın en çok istediği şey. Dört maçtır kazanarak gelen Hatayspor'un galibiyet için risk alacağını tahmin etmiş gibiydi. Üçlü savunmanın "beşliye" dönmesi de belki bu yüzden.
Rakip golü bulana kadar sadece uzaktan şutla tek tehlikesini yarattı. Buna karşın ilk duran top golünü de bu maçta buldu Fenerbahçe. Maçın sayılarında Hatayspor kontrol eden taraf oldu. Ama skoru alan, teknik adamın istediğini yapan ve golleri kaçıran da Fenerbahçe'ydi. Tek farka düştükten sonra maçın gerilimi yükseldi elbette. Ama o dakikaya kadar fark çok daha yükselebilirdi.
Bir de kırılma anı var. Min-Jae Kim'in eline çarpan toptaki penaltı tartışması. VAR hakemleri "devam" dedi. Fenerbahçe'nin üç sezondur hakemlerle yaşadığı yorum tartışmalarına baktığınızda, yüzde bir bile ihtimal olsa pozisyonu penaltıya çevireceklerine eminim. Elin doğal konumda olduğu yorumuna da katılırım. Fenerbahçe'nin "çiçeği burnunda" oyuncularının hataları veya tereddütleri elbette olacak. Muhtemelen son 10 sezonun en düşük yaş ortalamasıydı bu takım.
Sezon planlamasında "gelişen" model olarak yapılan tarif içinde kazanarak yollarına devam eden takım oldular. İsimler üzerinden tartışmalar olacaktır. Ancak üç günde bir maç oynanan dönem içinde, iyi oyun değil üç puan daha önemli. Bu farkındalık, kırılgan kararlara, 70'den sonra takımın düşen temposuna rağmen öz güveni artırır. Pereira, Hatay'da, "yenilmeyeceğim" takımı çıkardı sahaya ve oyuncularına bu direnci yaptırdı. Perşembe günü için bu maç mesaj doluydu.
ÖMER ÜRÜNDÜL - PEREIRA TUZAĞA DÜŞÜRDÜ
Fenerbahçe, Pereira'nın doğru takım tertibi ve de akılcı taktik planıyla Hatay'da önemli bir 3 puan kazandı. Hatayspor, tempolu ve ofansif ağırlıklı futbol oynayan bir takım. Önemli sprinterleri ve adam eksilten futbolcuları var. Üst üste aldıkları 4 galibiyete güvenerek Fenerbahçe'nin üstüne takım halinde gidince tuzağa düştüler. Pereira, rakibi iyi analiz etmiş.
Başakşehir maçından da gerekli dersleri almış. Takım savunmasını ön planda tutup önde koşan ve sürekli yer değiştiren forvetleri monte etti. İlk yarıda iki farklı skor avantajı elde edildi. İkinci yarı içinse nasıl bir yorum yapmam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Bütün riskleri alıp ileride top kaybeden Hatayspor, ilk yarının aksine geride her kazandığı topta kontraya çıkan ve sürekli pozisyona giren bir Fenerbahçe var. Saydım tam 8 gole dönebilecek pozisyon var bu devrede. Ama becerisizlik ve bencillikle tüm bunlar harcandı.
Hele son dakikada fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçtı. Bu arada da Osayi'nin hatasından gol yenmiş ve fark bire inmişti. Aslında bu maç 2-2 bitse gerçekten çok konuşulurdu. Dün ilk defa Pereira'yı oyunun öncesi, devamı ve sonuna kadar her şeyiyle çok beğendim. Mesut'u bu maçta kulübede başlatması doğruydu. Takımın en iyilerinden Valencia'yı dışarıya alması doğruydu. Çünkü çok koştu, sakatlanma sorunu gündeme gelebilirdi. Olympiakos maçını düşünerek doğru yaptı. Osayi değişikliği de doğruydu.
Mesut ve Pelkas'ı alarak oyunu tutma düşüncesi de doğruydu. Başta Kim olmak üzere 3'lü defans bloğu çok iyiydi. Novak'ın performansı da başarılıydı. Ferdi, ilk defa çok sorumluluk aldı. Tam bir öz güven kazanmış durumda. Daha önce de vurgulamıştım; Rossi, Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak en iyi son transferdir. Hakem Abdulkadir Bitigen'in genel yönetimi iyiydi. Kim'in yaptığı net penaltıyı süzememesi normal ama 'VAR' nasıl görmez.!