SON DAKİKA

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin bitmesinin ardından bugün gerçekleştiriliyor. Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlar, koronavirüs tedbirleri ve yüz yüze eğitim gibi önemli başlıklar bulunuyor. Bu doğrultuda, Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 27 EYLÜL 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yeni yasama yılı öncesinde Beştepe'de toplandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 27 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

İşte, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;