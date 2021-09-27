SON DAKİKA

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin bitmesinin ardından bugün gerçekleştiriliyor. Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında fahiş fiyatlar, koronavirüs tedbirleri ve yüz yüze eğitim gibi önemli başlıklar bulunuyor. Bu doğrultuda, Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yeni yasama yılı öncesinde Beştepe'de toplandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplanıtının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, 27 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
İşte, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.
Erdoğan'ın açıklamasının saat 19.00 civarında olması bekleniyor.
FAHİŞ FİYATLAR KABİNE GÜNDEMİNDE
Başkan Erdoğan'ın toplayacağı kabinede öncelikli gündem fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.
VAKALAR 25 BİN BANDINDA; YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Ve tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de son 2 yıldır gündemini domine eden koronavirüsle mücadele de kabine gündemine olacak. Vaka sayılarının 25 bin bandına oturduğu kovid salgınında yeni tedbirler alınması beklenmese de aşılama ve vaka artışının değerlendirilmesi bekleniyor.
KOVİD SALGINI ÇERÇEVESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM
Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek.
YENİ YASAMA YILI VE MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.
Kabine toplantısında, Başkan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması da bekleniyor.