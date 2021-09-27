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Giriş Tarihi: 27.9.2021 07:56 Son Güncelleme: 27.9.2021 07:56

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!

MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarının geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oyunları sonunda, eleme potasına giren Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan arasından bir kişi bugün yarışmadan elenecek. Jüri üyesi koltuğunda Mehmeti Danilo ve Somer şeflerin oturduğu yarışmada elenen isme ilişkin son dakika bilgilerini öğrenmek isteyenler “MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorularına cevap aramaya devam ediyor. İzleyenler tarafından merak edilen “MasterChef kim elendi, kim gitti?” sorusu yanıtları ile son dakika ayrıntıları.

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasının bugünkü son bölümü, kritik eleme gecesine sahne oldu. Eleme potasında bulunan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan yarışmadan elenen isim olmamak için tezgah başına geçerek hünerlerini ortaya koydu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarına yansıyan MasterChef 2021 son bölümde çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı ismi yapan isimler potadan çıkmayı başarırken, başarısız olan 3 yarışmacı arasında 1'isi, 2. Eleme oyununun ardından yarışmaya veda etti.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmaya veda eden isim ve merak konusu olan son dakika detaylar şöyle;

26 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde eleme adayları arasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan yarışmada elenen isim olmamak için kıran kırana bir mücadele örneği gösterdi. Kritik eleme gecesinin ilk turunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı tabağı çıkaran 3 isim eleme potasından kurtulurken diğer 3 kişi Danilo şefin hazırladığı yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti.



Kritik MasterChef eleme gecesi ilk turunda eleme potasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan çam fıstığı ana ürünüyle, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunmak için en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başına geçti. Sürenin sona ermesiyle birlikte jüri şefler ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin, eleme potasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan tarafından hazırlanan yemekleri tatması ve değerlendirmesi sonrasında en başarılı isimlerin Hasan, Sergen, Burcu olduğunu açıkladı. Bu 3 isim bu hafta elenmekten kurtulmuş oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Kritik eleme gecesinin ilk turunda Hasan, Sergen ve Burcu'nun eleme potasından kurtulmasının ardından başarısız olan Hamza, Emre ve Mustafa Danilo şef tarafından hazırlanan yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için tekrar tezgah başına geçti. Yapılan değerlendirmeler sonunda Danilo Şef'in tabağına en uzak ürünü çıkaran isim Hamza oldu ve haftanın elenen ismi oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Azize (K)
  • Eren
  • Hasan
  • Sergen
  • Burcu
  • Mert
  • Mustafa
  • Ateş

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Hamza (K)
  • Araz
  • Tahsin
  • Emre
  • Milhan
  • Dilara
  • Şükrü
  • Safanur

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Şoke eden eleme, duyanlar şaşkına döndü!
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