TV8 kanalında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasının bugünkü son bölümü, kritik eleme gecesine sahne oldu. Eleme potasında bulunan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan yarışmadan elenen isim olmamak için tezgah başına geçerek hünerlerini ortaya koydu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarına yansıyan MasterChef 2021 son bölümde çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı ismi yapan isimler potadan çıkmayı başarırken, başarısız olan 3 yarışmacı arasında 1'isi, 2. Eleme oyununun ardından yarışmaya veda etti.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde yarışmaya veda eden isim ve merak konusu olan son dakika detaylar şöyle;