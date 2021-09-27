Çok iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen hak ettikleri sonucu alamadıklarına değinen 38 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüm, bizim için çok zor bir gün oldu. İstediğimiz sonucu alabilmek adına her şeyi yaptık. Tempo, enerji, hırs vardı ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı gerçekten üzgünüz. Şu andan daha iyi bir pozisyonda olmak istiyoruz. Biliyoruz ki taraftarımız ve camiamız bizden başarı bekliyor. Başarılı olmak için çok fazla çalışacağız ve başarılı olacağız" dedi.