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Giriş Tarihi: 27.9.2021 13:27 Son Güncelleme: 27.9.2021 13:57

Son dakika: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...

DHA
Son dakika: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...

Son dakika haberi... Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’a deplasmanda öne geçtiği maçta 2-1 yenilen Göztepe taraftarını kahretti. Yediği ilk golde yaptığı büyük hatayla maça damga vuran Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın karşılaşması sonrası soyunma odasında neler yaşadığı ortaya çıktı.

Sezona Ünal Karaman'la başlayan ardından 3. hafta sonunda deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Göz-Göz, göreve getirdiği Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yla da beklediği çıkışı yapamadı.

Maestro yönetiminde 4 maça çıkan Göztepe, bir tek Medipol Başakşehir maçını 2-1 kazandı. Maestro, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Çok iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen hak ettikleri sonucu alamadıklarına değinen 38 yaşındaki teknik adam, "Çok üzgünüm, bizim için çok zor bir gün oldu. İstediğimiz sonucu alabilmek adına her şeyi yaptık. Tempo, enerji, hırs vardı ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı gerçekten üzgünüz. Şu andan daha iyi bir pozisyonda olmak istiyoruz. Biliyoruz ki taraftarımız ve camiamız bizden başarı bekliyor. Başarılı olmak için çok fazla çalışacağız ve başarılı olacağız" dedi.

Göztepe, ligin 8. haftasında sahasında GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

İRFAN CAN'IN HAYAL KIRIKLIĞI
Göztepe'nin Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta genç kaleci İrfan Can Eğribayat yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti.

Maçı 1-0 önde götüren Göztepe'de Halil'in 49. dakikada yaklaşık 30 metreden çektiği şutta topu elinden kaçıran İrfan Can büyük hatasıyla maçın kaderini belirledi.

Sezon başında adı sık sık Galatasaray'la anılan genç eldivene taraftarlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İrfan Can'ın 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

Arkadaşlarının ve teknik ekibin teselli ettiği 22 yaşındaki kalecinin İzmir dönüşünde herkesten özür dilediği ifade edildi.

İrfan Can, bu sezon daha önce takımın ilk ve tek galibiyetini aldığı Başakşehir maçında yaptığı kurtarışlarla 3 puanı getiren isimlerden olmuştu.

GÖZTEPE'YE ADANASPOR'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Futbola Adanaspor alt yapısında başlayan İrfan Can Eğribayat, 6 yıl forma giydikten sonra 2020 yılında Göztepe'nin yolunu tutmuştu.

İzmir ekibi 23 yaşındaki başarılı eldiven için 500 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

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Son dakika: Ortaya çıktı, Göztepeli İrfan Can, Galatasaray maçı sonrası...
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