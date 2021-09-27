Süper Lig Puan Durumu - 7. Hafta güncel Süper Lig Puan durumu sıralama tablosu nasıl? TFF 7. Hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 7. Haftası Trabzonspor - Alanyaspor maçıyla sona ererken, Ligi yakında takip eden ve zirve yarışında hangi takımın avantaj kazandığını öğrenmek isteyen futbolseverler "Süper Lig Puan Durumu" ile ilgili olarak 7. Hafta güncel Süper Lig Puan durumu sıralama tablosu nasıl? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Süper Lig 7. Hafta puan durumu sırlama tablosu ile 7. Hafta maç sonuçları – 8. Hafta fikstür detayları şöyle;
7. hafta maçları sonunda güncel Süper Lig puan durumu tablosu şöyle şekillendi;
Süper Lig'in 7. Haftasında oynanan müsabakalar şöyle sonuçlandı.
Ligin 8. Haftasında karşılaşacak takımların eşleşmeleri gün ve saatleri ile şu şekilde;