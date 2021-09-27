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Giriş Tarihi: 27.9.2021 12:54

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İHA
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile Lille arasında oynanacak grup mücadelesini yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek. Avusturya'nın Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers ise AVAR olarak görev yapacak.

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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