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Giriş Tarihi: 27.9.2021 19:49

Üst sıraları kovalayan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında

Üst sıraları kovalayan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında

Süper Lig'İn 7. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Bu sezonun formda takımı Konyaspor, ligin alt sıralarında yer alan Kasımpaşa'yı mağlup ederek yoluna 3 puanla devam etmek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 7. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın kapanış maçı Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanıyor. Bu sezon İlhan Palut yönetiminde iyi bir çıkış sergileyen Konyaspor, 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Kötü gidişe son vermek isteyen İstanbul ekibi, zorlu maçta galibiyet kovalıyor.

CANLI | KASIMPAŞA 0-0 KONYASPOR

Canlı anlatım için...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar, Hassan

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Üst sıraları kovalayan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında
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