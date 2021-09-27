Üst sıraları kovalayan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında

Süper Lig'in 7. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın kapanış maçı Kasımpaşa ile Konyaspor arasında oynanıyor. Bu sezon İlhan Palut yönetiminde iyi bir çıkış sergileyen Konyaspor, 12 puanla 6. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa ise 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Kötü gidişe son vermek isteyen İstanbul ekibi, zorlu maçta galibiyet kovalıyor.
CANLI | KASIMPAŞA 0-0 KONYASPOR
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar, Hassan