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Giriş Tarihi: 28.9.2021 06:37

VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs imkanı için tarihler ve şartlar belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda, ortaöğrenim ve yükseköğrenim için müracaatlar ayrı ayrı alınacak. İlk aşamada ortaöğrenim başvuruları başlayacak olup sonraki aşamada ise yükseköğrenim başvuruları alınacak. Peki; VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte VGM burs başvurusu hakkında son bilgiler.

Her yıl olduğu gibi bu sene de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine tanınan burs imkanı şartlarını ve tarihlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; önce ortaöğrenim sonra yükseköğrenim bursu başvuru süreci başlayacak. Sonraki süreçte ise yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenim bursu için başvurular alınacak. Hal böyle olunca; "VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından; VGM burs başvuruları hakkındaki son bilgilere ulaşabilirsiniz.

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:

  • Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021
  • Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021
  • Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
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