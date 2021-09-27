Her yıl olduğu gibi bu sene de ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine tanınan burs imkanı şartlarını ve tarihlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; önce ortaöğrenim sonra yükseköğrenim bursu başvuru süreci başlayacak. Sonraki süreçte ise yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenim bursu için başvurular alınacak. Hal böyle olunca; "VGM burs başvurusu başladı mı, ne zaman? 2021-2022 VGM burs başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aranırken bu başlık altından; VGM burs başvuruları hakkındaki son bilgilere ulaşabilirsiniz.