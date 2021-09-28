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Giriş Tarihi: 28.9.2021

11’e 10 idman yapacağız!

11’e 10 idman yapacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen’e ikinci sarıdan verilen kırmızı karta tepki gösterdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından hakemi eleştirdi. Avcı şöyle konuştu: "Çok kırılmalar yaşıyoruz iki haftadır. Geçen haftaki kırmızı kartımız net kırmızıydı. Ancak bu maçtaki değil. Oyunu tam çevireceğiz, tam elimize alacağız derken ikinci sarı ve kırmızı kart… Pozisyonu tekrar seyrettim, oyuncum topa ayağını uzatıyor, rakip takılıyor. Bu kadar kolay olmamalı. Hep mi kavga edelim, hep mi tartışalım! Ben saha içerisinde kalmak istiyorum, oyun oynamak istiyorum. Herhalde bundan sonra idmanlarda 11'e 10 çalışma da yapacağız. Böyle oynamaya devam edersek dönüşleri iyi olacaktır."

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11’e 10 idman yapacağız!
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