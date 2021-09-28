11’e 10 idman yapacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından hakemi eleştirdi. Avcı şöyle konuştu: "Çok kırılmalar yaşıyoruz iki haftadır. Geçen haftaki kırmızı kartımız net kırmızıydı. Ancak bu maçtaki değil. Oyunu tamçevireceğiz, tam elimize alacağız derkenikinci sarı ve kırmızı kart… Pozisyonutekrar seyrettim, oyuncum topa ayağınıuzatıyor, rakip takılıyor. Bu kadarkolay olmamalı. Hep mi kavga edelim,hep mi tartışalım! Ben saha içerisindekalmak istiyorum, oyunoynamak istiyorum. Herhalde bundansonra idmanlarda 11'e 10 çalışmada yapacağız. Böyle oynamaya devam edersek dönüşleri iyi olacaktır."