Son dakika haberi: 27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! 27 Eylül korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

27 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor.
27 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 27 bin 188
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875
VAKA SAYISI: 27 bin 197
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 458
VAKA SAYISI: 27 bin 844
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 267
VAKA SAYISI: 28 bin 168
VEFAT SAYISI: 242
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 096