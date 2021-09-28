AFAD son dakika geçti: Akdeniz’de korkutan deprem

AFAD tarafından geçilen bilgiye göre, Akdeniz'de saatler 10.28'i gösterdiğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.44 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde hissedildi. İşte AFAD'ın Akdeniz'de yaşanan depreme ilişkin paylaşımı;
AFAD'ın Akdeniz'de yaşanan depreme ilişkin paylaşımı;
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 28.09.2021, 10:28:05 TSİ
Enlem : 34.8596 N
Boylam : 25.4251 E
Derinlik : 7.44 km
Detay : https://t.co/FDPVlIUyeH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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