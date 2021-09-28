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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:47

AFAD son dakika geçti: Akdeniz'de korkutan deprem

AFAD son dakika geçti: Akdeniz’de korkutan deprem

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünmde deprem meydana geldi. Saatler 10.28 i gösterdiğnde yaşanan sarsıntı çevrede ufak çaplı paniğe neden oldu. İşte Akdeniz'de yaşanan depreme ilişkin detaylar;

AFAD tarafından geçilen bilgiye göre, Akdeniz'de saatler 10.28'i gösterdiğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.44 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerde hissedildi. İşte AFAD'ın Akdeniz'de yaşanan depreme ilişkin paylaşımı;

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD'ın Akdeniz'de yaşanan depreme ilişkin paylaşımı;

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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AFAD son dakika geçti: Akdeniz'de korkutan deprem
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