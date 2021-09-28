Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ajax Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:51

Ajax Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi?

Ajax Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş’ta yaşanan sakatlıklar can sıkıyor. Futbolseverler ise maç saati yaklaştıkça Ajax Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Beşiktaş’ta, Domagoj Vida, Ghezzal, Pjanic, N’Koudou başta olmak üzere pek çok isim kadroda yer almıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre Beşiktaş’ın muhtemel 11’i belli oldu. Peki, Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Ajax Beşiktaş maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda devi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi temsilcimizde bulunan sakatlıklar can sıkıyor. Beşiktaş'ta bu akşam, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Necip Uysal ve Alex Teixeira'da karşılaşmada oynamayacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma için geri sayım başlarken, futbolseverler Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı yayın kanalı ile ilgili araştırmalar yapıyor.

İşte detaylar;

- ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

- GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yarın akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi

- HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, yarınki rakibi Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.

İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

- 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNAD

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi! Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi?
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! MEB Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika duyurdu! Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 27 Eylül 2021
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi
Alçaklığın ödülü! Türkiye'nin yerli ve milli projelerini bakın ne karşılığında satmış...
MEB son dakika duyurdu: Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! 2021 Bursluluk sınavı sonuçları - İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika haberler: Yerli aşı TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Son dakika: Başkan Ali Koç canlı yayında açıklamıştı... Kim Min Jae zirvede!
Son dakika: Stefan Kuntz Berkan Kutlu'ya hayran kaldı! Norveç maçında...
Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajax Beşiktaş maçı bu akşam hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman ve şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA