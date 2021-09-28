UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda devi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi temsilcimizde bulunan sakatlıklar can sıkıyor. Beşiktaş'ta bu akşam, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Necip Uysal ve Alex Teixeira'da karşılaşmada oynamayacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma için geri sayım başlarken, futbolseverler Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı yayın kanalı ile ilgili araştırmalar yapıyor.

İşte detaylar;