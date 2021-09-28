Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Önemli 12 oyuncusundan eksik olan siyah-beyazlılar, Ajax'a bir sürpriz yaşatarak deplasmanda üç puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Ajax ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'leri