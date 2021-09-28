Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Önemli 12 oyuncusundan eksik olan siyah-beyazlılar, Ajax'a bir sürpriz yaşatarak deplasmanda üç puanı almayı hedefliyor. Mücadeleye az bir zaman kala, Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi konularıyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.
Ajax ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek olan maç, bu akşam 19.45'te başlayacak. Edinilen bilgiye göre, BJK maçı şifreli olarak ekranlara gelecek. Böylelikle, Beşiktaş maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Ajax Beşiktaş ŞL maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı ve her iki takımın muhtemel 11'leri
Ajax: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi
Bu akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.
Mücadele, Exxen'den şifreli olarak ekranlara gelecek.
KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK
Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan futbolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve stoperde Serdar'ın yanında kimi oynatacağı büyük merak konusu.
Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Rosier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev verecek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de stoper çekmesi ikinci bir alternatif. Josef'in stoperde oynaması halinde orta sahada Oğuzhan-Kenan - Salih- Can Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da Batshuayi'yi oynatması bekleniyor.
SON 4 MAÇTA 22 GOL ATAN AJAX ÇOK FORMDA
Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.
Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.