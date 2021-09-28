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Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:37

Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! 2021 e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı

Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! 2021 e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı

Meslek lisesi alan ve dal seçimi sonuçları için geri sayım sona erdi. Büyük bir merakla beklenen alan dal seçimi sonuçları açıklanınca sorgulama arttı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları e-Okul sistemi üzerinden duyuruldu. Buna göre; 2021 Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 18-23 Eylül tarihinde sona eren meslek lisesi alan seçimleri ile ilgili sonuçlar e devlet ekranı üzerinden duyuruldu. Meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçim sonuçları için sorgulamalar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile yapılıyor. 2021 Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ALAN VE DAL SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

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Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! 2021 e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı
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