Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! 2021 e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı

Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 18-23 Eylül tarihinde sona eren meslek lisesi alan seçimleri ile ilgili sonuçlar e devlet ekranı üzerinden duyuruldu. Meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçim sonuçları için sorgulamalar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile yapılıyor. 2021 Alan ve dal seçimi sonuçları açıklandı! e okul Alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E okul sistemine giriş yapabilmek için "e-okul.meb.gov.tr" adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.