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Giriş Tarihi: 29.9.2021 06:26

Altın fiyatlarında dalgalanma! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (29 Eylül 2021)

Altın fiyatlarında dalgalanma! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 29 Eylül 2021

Haftanın üçüncü işlem gününde binlerce kişinin gözü altın fiyatlarına çevrildi. Serbest piyasalardan gelen son dakika verilerine göre altının gram fiyatı yeniden 500 TL’nin altına düşerek 496 TL’den işlem görüyor. Sabah saatlerinde çeyrek fiyatının ise 808 TL olduğu yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan “29 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte 29 Eylül 2021 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Altın fiyatları son dönemde grafiğinde yaşadığı dalgalanmalar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların gün içerisinde çokça kez gündemine gelen sarı metalin gram fiyatının 496 TL ile güne başladığı kaydedilirken öte yandan fiyatlarda yeniden yükseliş olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Buna göre; "29 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,40

SATIŞ: 465,74

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.265,00

SATIŞ: 3.324,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.300,00

SATIŞ: 3.350,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.184,65

SATIŞ: 3.247,36

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,00

SATIŞ: 1.640,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 808,00

SATIŞ: 820,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 496,97

SATIŞ: 497,0

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Altın fiyatlarında dalgalanma! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? (29 Eylül 2021)
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