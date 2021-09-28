Altın fiyatları son dönemde grafiğinde yaşadığı dalgalanmalar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların gün içerisinde çokça kez gündemine gelen sarı metalin gram fiyatının 496 TL ile güne başladığı kaydedilirken öte yandan fiyatlarda yeniden yükseliş olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Buna göre; "29 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...