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Giriş Tarihi: 28.9.2021 11:00

AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021

AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler sınava girebilecek. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Liseyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini merak ediyor. Açık Lise kayıt ve ders seçimi işlemlerini tamamlayan öğrenciler 1.dönem sınavlarına girebilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021
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