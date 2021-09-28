Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 28 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:23

AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 28 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 28 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek?

28 Eylül Salı günü bulunduğu bölgede elektrik kesintisi yaşayan birçok vatandaş, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta gelir gibi sorulara yanıt arıyor. Kesinti riskini tespit etmek isteyen pek çok kişi de 28 Eylül İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri diye araştırma yapıyor. AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, arıza sorgulama ekranı ve güncel kesinti listesi haberimizde.

Bugün sabah saatlerinden itibaren güncel elektrik arıza ve kesintileri vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde, 9 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak. 28 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler haberimizde. Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

28 EYLÜL AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÖKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYGU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

ÜSKÜDAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: GÜMÜŞYOLU

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: TELEVİZYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: AKÇAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: İMBAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ÇAMLICA TEPESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: AKINBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: SEFA CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DOĞUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: TURİSTİK ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: DARICILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: REHBER

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BOYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ARAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ESATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ŞÜKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: KARADERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: EBABİL

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

28 EYLÜL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7458324

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 28/09/2021 00:01:00 - 28/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7458323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah RIFAT ILGAZ sk bölgelerinde 28/09/2021 00:01:00 - 28/09/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7490452

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 3.GÜVEN, BAĞLAR, ÜMİT sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7494321

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.YAVUZ SELİM, EVREN, FİDAN, KABİL sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6940486

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah KILIÇ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7489324

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEVLÜT ÇAVUŞ, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 7491331

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, AKSUN ÇIKMAZI, FAZIL KAYIKÇI, FİLDAMI, FİLDAMI ARALIĞI, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER, PULLUK sk bölgelerinde 28/09/2021 00:00:00 - 28/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7491334

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / Y bölgelerinde 28/09/2021 03:00:00 - 28/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7491338

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, ARALIK BAŞI, BİLDİK, CAMİ, CEMİYET, EVLEK, FİLDAMI, PULLUK, ÇÖREKOTU, ÜMRANİYE sk / bölgelerinde 28/09/2021 06:00:00 - 28/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7473330

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-/ YEŞİLKÖY mah AARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 28/09/2021 09:00:00 - 28/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7505667

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BAHARİSTAN sk bölgelerinde 28/09/2021 12:00:00 - 28/09/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7505710

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AHU, BAŞARI, SAYFİYE sk bölgelerinde 28/09/2021 16:00:00 - 28/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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