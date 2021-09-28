Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen adaylar ilgili ilanın yayınlanmasını beklemeye başladı. Son olarak 10 bin Jandarma bekçi alımı yapılacağı da duyurulunca gözler EGM ve PA'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bekçi alımı ilanının ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. İlanın yayınlanması ile birlikte başvuru tarihi ve şartlar belli olacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?