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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Bu azim ve coşku dünya kupası kazandırır

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Bu azim ve coşku dünya kupası kazandırır

Aslantepe’de sahaya çıkan şampiyon sporcularımızın hocası Çakmak, Fatih Terim’e teşekkür edip verdiği desteği asla unutmayacağını söyledi

G.Saray-Göztepe maçında Türkiye'nin gururu, son Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımımız da stattaydı. Karşılaşma öncesinde millilerimiz alkışlarla sahaya çıkarken taraftarlarla birlikte tezahürat yapıp üst üste 2. şampiyonluğu kutladı. Ay-Yıldızlılar'a plaket verilirken G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de millilere yakın ilgi gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı, Ampute Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ve futbolcuları tek tek kutlarken ikili arasında da ilginç bir sohbet yaşandı. Dünya şampiyonluğu hedefleri için Terim'in büyük desteğini de aktaran Osman Çakmak, Fatih Terim'in bu konuda kendisine söylediği ifadeleri de paylaştı: "Durmak yok. Çalışmaya devam. Bu azim ve coşku olduğu sürece merak etme Dünya Şampiyonluğu da her zaman gelecektir. Camiam ve ben üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."

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Bu azim ve coşku dünya kupası kazandırır
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